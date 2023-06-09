Кремль оценил работу МЧС по эвакуации жителей после разрушения Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для эвакуации жителей Херсонской области после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС принимаются «энергичные меры» под руководством Владимира Путина. Работу спасателей он оценил как «самоотверженную».

«Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. Вы знаете, что президент Путин держит эту ситуацию под контролем, он получает по линии МЧС, по линии наших военных постоянные доклады. По поручению президента, МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям»,— сказал на брифинге Дмитрий Песков.

По его словам, самоотверженно работают и местные власти, которые находятся в контакте с президентом. Дмитрий Песков заявил, что «внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны».

8 июня несколько СМИ со ссылкой на волонтеров сообщили, что добровольцев удерживают в контрольно-пропускных пунктах, а от МЧС не поступает «внятной реакции». В МЧС эту информацию опровергли и назвали фейком.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, с подконтрольных России территорий эвакуировали 5 тыс. человек. Погибли из-за наводнения семь жителей.

Затопление началось после разрушения плотины и здания Каховской ГЭС рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила Алёшки, Новую Каховку, Голую Пристань. На украинских территориях из-за разрушения ГЭС начались проблемы с питьевой водой и снабжением оросительных систем. По данным Красного Креста, наводнение унесло десятки наземных мин.

В Кремле обвиняют в случившемся Украину и говорят, что таким образом украинская сторона хотела лишить Крым водоснабжения. Власти Украины считают, что плотину подорвала Россия, которая и контролировала ГЭС, чтобы осложнить контрнаступление украинских вооруженных сил. Россия взяла под контроль Каховскую ГЭС в марте 2022 года.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Анастасия Ларина