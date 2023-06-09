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Коммерсантъ FM
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В Запорожской области создали народное ополчение

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первые ополченцы приняли присягу. Созданное в регионе народное ополчение совместно с полицией и военной комендатурой будет патрулировать и охранять населенные пункты.

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram

«Жители Запорожской области ежедневно демонстрируют единство в защите интересов нашего региона, сохранении безопасности и построении мирной жизни»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Евгений Балицкий подписал указ о формировании народного ополчения в марте. Тогда от отмечал, что в ополчение смогут вступить совершеннолетние граждане России, а также лица без гражданства. Они будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы.

Жители вошедшей в состав России Запорожской области освобождены от призыва и мобилизации на время переходного периода. Однако в сентябре 2022 года по указу главы региона был создан добровольческий батальон имени Судоплатова. Его целью была охрана стратегических объектов в Запорожской области.

Отметим, что вчера, 8 июня, глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боев на участке между Ореховом и Токмаком. Министр обороны Сергей Шойгу также сообщал об атаках ВСУ на запорожском направлении. Министр подчеркивал, что продвижение украинских войск было остановлено.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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