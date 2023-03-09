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Коммерсантъ FM
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В Запорожской области сформируют народное ополчение

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании народного ополчения в области. Он утверждает, что это решение «продиктовано временем». Служба в новом подразделении будет добровольной.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ополчение смогут вступить совершеннолетние граждане России, а также лица без гражданства. Они будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. В частности, ополченцы будут заниматься на полигоне с «опытными инструкторами».

«Главные задачи подразделений народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан»,— написал господин Балицкий в Telegram.

В сентябре 2022 года по его указу был создан добровольческий батальон имени Судоплатова. Как утверждал Евгений Балицкий, бойцы батальона охраняли стратегические объекты в Запорожской области. 7 марта врио главы Запорожья встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и поставил вопрос о статусе добровольческого батальона. В Кремле подробности беседы не привели.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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