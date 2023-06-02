Reuters: США хотят наладить импорт тротила из Японии для снарядов, поставляемых на Украину

США пытаются обеспечить поставки тротила из Японии для артиллерийских снарядов, которые Вашингтон собирается поставить Украине, сообщил Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Агентство отмечает, что законодательство Японии запрещает экспорт летального оружия, в том числе гаубичных снарядов, которые ВСУ используют для обстрелов российских войск. Тем не менее, по словам источника, Япония нашла способ обойти ограничение — она будет поставлять США «промышленный тротил», который можно использовать не только в военных целях. Тротил из Японии США будут использовать в производстве 155-мм артиллерийских снарядов, заявил один из собеседников агентства.

Представитель Госдепартамента США на запрос Reuters не стал подтверждать информацию источников агентства, однако подчеркнул, что Япония «проявила лидерство в поддержке обороны Украины».

Япония вошла в число стран, которые оказывают поддержку Украине после начала вооруженного конфликта с Россией. В частности, Токио выделило Киеву пакет финансовой помощи в размере $7,6 млрд. Япония также приняла на лечение в Центральный госпиталь сил самообороны раненых украинских военнослужащих. Кроме того, Япония отправит ВСУ 100 военных автомобилей и 30 тыс. пайков продовольствия.

Эрдни Кагалтынов