Мосгоризбирком утвердил проведение выборов мэра Москвы с 8 по 10 сентября

Мосгоризбирком назначил выборы мэра Москвы на единый день голосования в сентябре. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома.

Официально избирательная кампания на выборах мэра Москвы началась вчера, 7 июня: Мосгордума назначила выборы на 10 сентября.

9 июня московское городское отделение партии «Единая Россия» проведет конференцию, на которой представят кандидата от партии. Как ранее писал «Ъ», им станет действующий мэр Сергей Собянин. В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин поддержит его кандидатуру.

Оппонентом господина Собянина от КПРФ будет внук лидера партии депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. От «Справедливой России — За правду» в выборах собирается участвовать руководитель московского отделения депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР говорила о готовности выдвинуть в мэры 31-летнего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Новые люди» выдвинут кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Москвичам дали выбор».

Олеся Павленко