Лукашенко словами «на воре и шапка горит» обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы «скрыть три дня контрнаступления». Такое мнение он выразил в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств—членов Организации Договора о коллективной безопасности. Украинская сторона обвиняла в подрыве Россию, российская — Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли. Поэтому — Каховка»,— сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

По мнению Александра Лукашенко, о причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС свидетельствует и «аккуратная позиция» США. «И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?» — заключил он.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. В частности, Голую Пристань затопило почти на 80%. Полностью под воду ушло село Корсунка. По последним данным, из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал.

Москва и Киев обвиняют друг друга в прорыве плотины ГЭС. Также высказывалась версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее о том, что происходит в регионе после разрушения Каховской ГЭС,— в материале «Ъ FM» «Херсонская область продолжает эвакуацию».

Милена Костерева