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Коммерсантъ FM
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Лукашенко словами «на воре и шапка горит» обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы «скрыть три дня контрнаступления». Такое мнение он выразил в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств—членов Организации Договора о коллективной безопасности. Украинская сторона обвиняла в подрыве Россию, российская — Украину.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли. Поэтому — Каховка»,— сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

По мнению Александра Лукашенко, о причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС свидетельствует и «аккуратная позиция» США. «И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?» — заключил он.

Разрушение Каховской ГЭС. Главное

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Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. В частности, Голую Пристань затопило почти на 80%. Полностью под воду ушло село Корсунка. По последним данным, из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал.

Москва и Киев обвиняют друг друга в прорыве плотины ГЭС. Также высказывалась версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее о том, что происходит в регионе после разрушения Каховской ГЭС,— в материале «Ъ FM» «Херсонская область продолжает эвакуацию».

Милена Костерева

Фотогалерея

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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