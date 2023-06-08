ТАСС: 23 человека пострадали из-за разрушения Каховской ГЭС

В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС и подтопления районов Херсонской области пострадали 23 человека. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«По последним данным, пострадали 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован»,— приводит агентство слова собеседника.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. В частности, Голую Пристань затопило почти на 80%. Полностью под воду ушло село Корсунка.

Москва и Киев обвиняют друг друга в прорыве плотины ГЭС. Также высказывалась версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее о реакции мирового сообщества на катастрофу на каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Милена Костерева