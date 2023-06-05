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Коммерсантъ FM
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ЕС ввел санкции против замглавы Минюста Олега Свириденко из-за дела Владимира Кара-Мурзы

Совет Евросоюза ввел санкции против девяти человек в связи с приговором оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом), которого осудили на 25 лет лишения свободы по делу о госизмене. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Олег Свириденко

Олег Свириденко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Олег Свириденко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В санкционные списки включили:

  • Заместителя главы Минюста Олега Свириденко. Отвечает за надзор за деятельностью иноагентов в России.
  • Судей Мосгорсуда Сергея Подопригорова и Илью Козлова. Входили в состав коллегии судей, которая вынесла приговор Владимиру Кара-Мурзе.
  • Судью Хамовнического суда Москвы Диану Мищенко. Назначила ему 15 суток административного ареста в апреле 2022 года.
  • Судью Басманного суда Москвы Елену Ленскую. Вынесла постановление об его аресте на два месяца.
  • Начальника Главного следственного управления Дениса Колесникова. Утвердил ходатайство о возбуждении уголовного дела.
  • Следователя Главного следственного управления СКР Андрея Задачина. Инициировал уголовное дело против оппозиционера.
  • Начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова. Там содержали оппозиционера во время предварительного следствия.
  • Директора компании «Независимый эксперт» Данилу Михеева. Выступал экспертом в уголовном деле.

В апреле Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене (ст. 275 УК РФ), публичном распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Ему также запретили заниматься журналистикой в течение семи лет после отбытия наказания.

В тот же месяц Великобритания ввела санкции против судьи Басманного районного суда Елены Ленской, руководителя Главного управления СКР Дениса Колесникова, а также следователя по особо важным делам Андрея Задачина.

Ранее EUobserver сообщал о планах ЕС ввести санкции против нескольких россиян по делу Владимира Кара-Мурзы. Издание также писало, что Венгрия наложила вето как минимум на одно имя в санкционном списке. О ком шла речь, неизвестно.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Олеся Павленко

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