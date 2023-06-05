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Коммерсантъ FM
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Власти заявили, что ВСУ выпустили более 70 ракет по Новой Таволжанке

Украинские военные сегодня, 5 июня, утром выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области, заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Информации о повреждениях он не привел.

Он утверждает, что обстрел велся до 8:30 утра. «Более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино»,— сказал господин Жданов на оперативном совещании (цитата по «РИА Новости»).

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Ранее сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из-за сброса взрывного устройства с беспилотника произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе. Один человек пострадал.

О ситуации в Новой Таволжанке — в репортаже «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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