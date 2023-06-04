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Коммерсантъ FM
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Помощник Байдена Салливан: контрнаступление поможет Украине вернуть «стратегически важные территории»

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) может помочь Киеву отбить «стратегически важную территорию», которую сейчас контролирует Россия, заявил в интервью американскому телеканалу CNN помощник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы верим, что украинцы добьются успеха в ходе контрнаступательной операции и сумеют вернуть находящиеся под контролем России стратегически важные территории»,— пояснил господин Салливан, не став уточнять, о каких именно «стратегически важных территориях» идет речь.

Помощник американского президента также добавил, что США не собираются давать каких-либо оценок по итогам украинского контрнаступления. «Это ведь не экзамен»,— сказал Джейк Салливан. «Могу лишь сказать, что мы в любом случае намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров»,— подчеркнул помощник Джо Байдена.

Накануне, 3 июня, Владимир Зеленский сообщил, что украинские вооруженные силы уже готовы к контрнаступлению. Однако он предупредил, что для начала контрнаступления понадобится время, а само контрнаступление может привести к большим потерям из-за невозможности противостоять российской авиации.

2 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби публично заявил о том, что Соединенные Штаты и западные союзники передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления. О том, что Украина получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений, 23 мая сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Что происходит на 466-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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Александр Кислов

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