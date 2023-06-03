Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии в настоящее время пока не хватает вооружения и военной техники для начала масштабной контрнаступательной операции. Ранее власти США сообщили, что передали Украине все необходимое оружие для проведения контрнаступления.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их сейчас, очевидно, недостаточно», — сказал высокопоставленный украинский чиновник в интервью британской газете The Times. Господин Жовква связал последние многочисленные зарубежные поездки президента Украины с необходимостью получить нужное для начала контрнаступления оружие.

При этом замглавы офиса Владимира Зеленского отметил, что сам не является военным и высказывает лишь свое личное мнение.

Ранее сегодня, 3 июня, Владимир Зеленский сообщил, что украинские вооруженные силы уже готовы готовы к контрнаступлению. Однако он предупредил, что для начала контрнаступления понадобится время, а само контрнаступление может привести к большим потерям из-за невозможности противостоять российской авиации.

2 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби публично заявил о том, что Соединенные Штаты и западные союзники передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления. О том, что Украина получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений, 23 мая сообщил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Александр Кислов