Премьер Эстонии считает невозможным вступление Украины в НАТО во время конфликта

Украина не может вступить в НАТО пока находится в конфликте, заявила премьер Эстонии Кая Каллас на форуме по безопасности в Сингапуре. Она отметила, что Североатлантический альянс по итогам саммита в Вильнюсе поддержит стремление Киева.

«Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идет война. Но нам нужны будут более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте»,— сказала госпожа Каллас (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО. Однако господин Зеленский в начале июня усомнился в такой перспективе. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что по итогам саммита страны объявят пакет «политической и практической» поддержки Украины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также исключал приглашение Киева в НАТО в ближайшее время.

Что ожидает Киев от саммита НАТО — в материале «Ъ» «Кто в ЕС, кто по альянс».

Леонид Уварчев