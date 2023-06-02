Генсек ЛАГ: в отношениях США и Китая появились признаки холодной войны

В отношениях Китая с США и западным миром есть признаки начала новой холодной войны, считает генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. По его мнению, ситуация в мире стала крайне опасной после обострения отношений между ядерной державой — Россией — и НАТО.

Господин аль-Гейт считает, что вторая холодная война может перерасти в мировую и, что еще хуже, стать ядерной. «Я уверен, что все арабские страны следят за текущим развитием международной обстановки, которая не будет спокойней в ближайшее время»,— убежден генсек ЛАГ (цитата по ТАСС).

По его словам, арабские страны «смогли объединиться, руководствуясь одной идеей, которая заключается в том, чтобы не вмешиваться ни в один международный конфликт, так как это противоречит общим арабским интересам». В частности, добавил он, страны ЛАГ объединись в отношении конфликта России и Украины и «прислушиваются и к украинской, и к российской точке зрения».

19 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил саммит ЛАГ. После встречи с ним наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта. МИД Саудовской Аравии пояснил, что господина Зеленского пригласили на саммит ЛАГ, чтобы услышать все стороны.

Подробности — в материале «Ъ» «Звезды Джидды».

Лаура Кеффер