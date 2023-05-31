МВД РФ объявило в розыск двух экс-глав Минобороны Украины и бывшего главу Генштаба ВСУ

Бывшие министры обороны Украины Степан Полторак и Валерий Гелетей, а также бывший глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко объявлены в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. Все трое обвиняются в РФ в геноциде русскоязычного населения Донбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Степан Полторак, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото Валерий Гелетей, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Степан Полторак, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото Валерий Гелетей, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото

В начале апреля Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения в геноциде (ст. 357 УК РФ) русскоязычного населения Донбасса 22 высокопоставленным украинским военнослужащим, в том числе Степану Полтораку, Валерию Гелетею и Виктору Муженко. Ранее СКР предъявил всем 22 военным обвинения по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В феврале председатель СКР Александр Бастрыкин говорил, что с 2014 года в Донбассе было убито 5 тыс. человек.

Валерий Гелетей занимал должность главы Минобороны с 3 июля по 14 октября 2014 года. Степан Полторак был министром обороны Украины с 14 октября 2014 года по 29 августа 2019 года. Виктор Муженко был начальником Генштаба ВСУ с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года.

Вчера, 30 мая, в базе розыска МВД России появились имена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ранее сегодня, 31 мая, в розыск в России были объявлены первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник, замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов