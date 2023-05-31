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Коммерсантъ FM
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МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

МВД России объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Колесника, следует из базы ведомства. Также в базе значатся замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко. Все они разыскиваются по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно.

В марте Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение господам Колеснику, Локоте и Грищенко. По версии ведомства, из-за их действий с 2016 года в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, были ранены порядка 1 тыс. человек. В феврале председатель СКР Александр Бастрыкин говорил, что с 2014 года в Донбассе были убиты 5 тыс. человек.

О ходе военной операции на Украине — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

Лаура Кеффер

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