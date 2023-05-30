МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Ранее сегодня, 30 мая, стало известно, что в розыск объявлен главком ВСУ Валерий Залужный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

Карточка с информацией о розыске Александра Сырского размещена в разыскной базе МВД РФ. Там указано, что командующий сухопутными войсками ВСУ объявлен в розыск по «статье Уголовного кодекса России», но по какой именно, не уточняется.

Александр Сырский является в РФ фигурантом уголовного дела с 2022 года. Ему инкриминируется состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Также фигурантом этого дела значится и Валерий Залужный.

Александр Сырский является командующим сухопутными войсками ВСУ с 2019 года. С начала военного конфликта на Украине Александр Сырский регулярно участвует в заседаниях ставки верховного главнокомандующего. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что именно Александр Сырский осенью 2022 года лично командовал «успешным наступлением ВСУ» в Харьковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов