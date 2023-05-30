МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, следует из карточки в базе розыска МВД. Статья УК, по которой разыскивается господин Залужный, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главкома ВСУ по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) за противоправные действия украинской армии в Мариуполе. По версии СКР, преступления ВСУ были выражены в «намеренном использовании города и его гражданской инфраструктуры в военных целях».

24 мая текущего года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что его ведомство «получает сообщения» о ранении главкома ВСУ. Но он отмечал: нет гарантий, что эти сведения достоверны. «РИА Новости» утверждало, что господин Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время российского ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.

Позднее блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан разместил в своем Telegram-канале видео с живым Валерием Залужным. По словам господина Штефана, видео было снято в день публикации — 25 мая.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов