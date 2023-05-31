В Кремле не увидели осуждения атаки беспилотников на Москву со стороны Запада

В Кремле обратили внимание на то, как иностранные государства отреагировали на атаку беспилотников на Москву, которая произошла вчера, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция действительно была, однако атаку никто из представителей западных стран не осудил.

«Мы видели реакцию из Лондона, из Вашингтона, отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы хоть какие-то слова осуждения»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Комментируя призыв Евросоюза не использовать атаку беспилотников как причину для эскалации конфликта на Украине, Дмитрий Песков сказал: «Вы слышали заявление нашего президента. Понятно, что нас хотят спровоцировать, мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться. Специальная военная операция продолжается».

Вчера, 30 мая, утром Москва и Подмосковье, по данным Минобороны России, подверглись атаке восьми беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали. Владимир Путин заявил, что подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, отказался делать предположения о причастности какой-либо страны к произошедшему. При этом он заявил, что у Украины есть «законное право защищать себя».

С осуждением атаки тем не менее выступил представитель ООН Стефан Дюжаррик. Он заявил, что организация выступает против любых атак в отношении гражданских и гражданской инфраструктуры. Однако господин Дюжаррик отметил, что атаки беспилотников на столицу России несравнимы с массированными обстрелами украинских городов.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Милена Костерева