Politico: страны НАТО не могут определиться с реакцией на просьбу Украины о вступлении в альянс

Министры иностранных дел стран НАТО на неформальной встрече в Осло 31 мая и 1 июня обсудят просьбу Украины о вступлении в блок. Киев понимает, что не может вступить в НАТО во время военного конфликта с Россией, но хочет, чтобы альянс предпринял конкретные шаги для вступления Украины на предстоящем саммите блока в Вильнюсе. Тем временем у союзников пока нет единого мнения на этот счет, пишет Politico.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила изданию в ходе конференции по безопасности Globsec в Братиславе, что Киев ждет «четкого сигнала» от НАТО о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. «Нам нужна единая приверженность (вступлению Украины.— “Ъ”) всех государств-членов»,— подчеркнула госпожа Стефанишина.

Госпожа Стефанишина заявила Politico, что для Киева «совершенно неприемлемо» оставаться в дискурсе о вступлении в НАТО на том же месте, где сейчас находится Украина. Она подчеркнула, что для нее важно, чтобы после саммита она уже обсуждала условия вступления Украины с представителями альянса.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал изданию в ходе форума Globsec, что все союзники обсуждают предстоящий саммит НАТО. Господин Липавский заявил, что хочет, чтобы на саммите было объявлено о вступлении Швеции в НАТО и о приглашении Украины в альянс. При этом он отметил, что такие вопросы сложно решить коалиции из 31 страны.

По информации Politico, накануне переговоров в Осло союзники выдвигают самые разные идеи для удовлетворения запросов Киева о вступлении в альянс. В частности, они рассматривают варианты от принятия декларации по Украине по итогам вильнюсского саммита до создания совета Украина—НАТО.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО на фоне российской военной операции. В мае 2023-го газета The Washington Post писала, что страны альянса решили не приглашать Украину в состав на июльском саммите в Вильнюсе. 21 мая канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украина не соответствует многим критериям для членства в НАТО. По информации Euractiv, НАТО может предложить Украине статус партнера без членства в альянсе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов