Euractiv: НАТО может предложить Украине статус партнера без членства в альянсе

Входящие в состав НАТО государства готовы признать специальный статус Украины в форме Совета Украина—НАТО, чтобы обеспечить необходимую политическую поддержку, сообщает Euractiv. Если это произойдет, то Украина станет государством—партнером НАТО без членства в альянсе.

«Идея повышения статуса Украины в Североатлантическом альянсе набирает обороты. Страны НАТО пытаются повысить статус Украины путем создания Совета Украина—НАТО, который бы укрепил в первую очередь политическое партнерство»,— сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что новый статус позволит Киеву быть полноценным участником, а не «приглашенной страной» на ключевых встречах НАТО. Также представители Киева смогут и сами созывать подобные встречи, что облегчит обмен информацией между Украиной и структурами НАТО. Кроме того, подобный формат открывает для Киева новые возможности сотрудничества, в том числе в области разведдеятельности, военной промышленности, совместных учений и большего взаимодействия украинских вооруженных сил с вооруженными силами стран-членов НАТО.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО на фоне российской военной операции в стране. 15 мая 2023-го американская газета The Washington Post сообщила, что страны альянса решили не приглашать Украину в состав на июльском саммите в Вильнюсе. 21 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина на данный момент не соответствует многим критериям, необходимым для членства в НАТО.

22 мая глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что структура призвала стран—участниц альянса пообещать Киеву членство в организации в ближайшее время.

Александр Кислов