Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шольц: Украина не соответствует многим критериям для присоединения к НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита G7 заявил, что пока Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. По его словам, вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем не произойдет, вместо этого он призвал сосредоточиться на поддержке Украины, которая участвует в военном конфликте с Россией.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Reuters

Олаф Шольц

Фото: Reuters

«Мы приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу членства в НАТО»,— сказал Олаф Шольц в интервью Welt, комментируя возможное вступление Украины в альянс. Он подчеркнул, что было очевидно — «этого не произойдет в обозримом будущем». «Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать»,— добавил он.

15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО решили не приглашать Украину вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко также не ожидает серьезных решений лидеров стран альянса на предстоящем саммите.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...