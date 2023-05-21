Шольц: Украина не соответствует многим критериям для присоединения к НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита G7 заявил, что пока Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. По его словам, вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем не произойдет, вместо этого он призвал сосредоточиться на поддержке Украины, которая участвует в военном конфликте с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Reuters Олаф Шольц

Фото: Reuters

«Мы приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу членства в НАТО»,— сказал Олаф Шольц в интервью Welt, комментируя возможное вступление Украины в альянс. Он подчеркнул, что было очевидно — «этого не произойдет в обозримом будущем». «Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать»,— добавил он.

15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО решили не приглашать Украину вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко также не ожидает серьезных решений лидеров стран альянса на предстоящем саммите.

Анастасия Ларина