Reuters: премьер Катара провел секретные переговоры с главой «Талибана»

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и глава «Талибана» (признанная террористической и запрещенная в России организация) Хайбатулла Ахундзада 12 мая провели тайные переговоры в городе Кандагар на юге Афганистана. В ходе переговоров премьер Катара, в частности, заявил о необходимости отменить запреты талибов на образование и трудоустройство женщин, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Wolf / Pool / Reuters Фото: Kevin Wolf / Pool / Reuters

Собеседник агентства сообщил, что администрация президента США Джо Байдена была проинформирована о переговорах и «координировала все вопросы», которые поднимались в ходе беседы.

По словам источника, Вашингтон надеется, что переговоры с «Талибаном» на столь высоком уровне помогут положить конец единственному в мире запрету на образование и трудоустройство женщин, а также способствуют облегчению тяжелого гуманитарного и финансового кризиса в Афганистане.

Собеседник агентства заявил, что переговоры прошли «очень позитивно», а Хайбатулла Ахундзада выразил желание продолжить диалог с мировым сообществом. Стороны, по словам источника, также обсудили усилия «Талибана» по борьбе с силами «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые проявляют активность в восточной части Афганистана.

С момента захвата власти в августе 2021 года «Талибан» запретил женщинам большинство форм трудоустройства и получения образования после шестого класса, включая университет. Согласно секретным документам Пентагона, США считают, что Афганистан стал координационным центром для «Исламского государства». В «Талибане» это отрицают.

Эрдни Кагалтынов