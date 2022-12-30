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Коммерсантъ FM
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СКР: в Мариуполе обнаружено более трех тысяч убитых гражданских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе совещание штаба по расследованию преступлений украинских военных. Как рассказали во время совещания, после полного обследования города обнаружены тела более трех тыс. мирных жителей. Ущерб городу оценивается в 176 млрд руб.

«Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения. Так, только в апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч»,— говорится в отчете СКР.

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