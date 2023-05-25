На Украине опубликовали фото и видео с живым и здоровым главкомом ВСУ Залужным

Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова («Слуга народа») опубликовала фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным в соцсетях. В это же время блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан разместил в своем Telegram-канале видео с господином Залужным. Главком долгое время не появлялся на публике, российская сторона не исключала его ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский депутат Анна Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным

Фото: Соцсети Анны Пуртовой Украинский депутат Анна Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным

Фото: Соцсети Анны Пуртовой

Госпожа Пуртова опубликовала фото в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Скоро все узнаете»,— подписала она.

Господин Штефан опубликовал видео, где он сидит с господином Залужным за одним столом. Блогер отдельно отметил, что ролик снят 25 мая.

Информация о возможной гибели главкома ВСУ в зоне боевых действий стала распространяться в Telegram-каналах на фоне сообщений об отказе Валерия Залужного от участия в заседании военного комитета НАТО. Главком ВСУ также решил не выходить на связь с участниками заседания по видеосвязи. По официальной версии, он принял такое решение из-за «напряженной оперативной ситуации» на Украине. Спустя несколько дней было опубликовано интервью с господином Залужным, дата его записи не уточнялась. В это время в Минобороны Украины заверяли, что главком продолжает исполнять обязанности.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 24 мая сообщал, что его ведомство «получает сообщения» о ранении главкома ВСУ. Но он отмечал, что нет гарантий, что эти сведения достоверны. Российское госагентство «РИА Новости» утверждало, что господин Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время российского ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.

Леонид Уварчев