Посол Украины не считает нереалистичными поставки Киеву истребителей Eurofighter

Посол Украины в Германии Алексей Макеев не считает нереалистичными поставки Киеву истребителей Eurofighter. Немецкие власти ранее говорили, что не намерены поставлять эти истребители Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michele Tantussi / Reuters Фото: Michele Tantussi / Reuters

По словам господина Макеева, «нет ничего нереалистичного для Украины». «Нам нужны самолеты. Сейчас мы ведем переговоры с нашими немецкими партнерами об обучении наших пилотов. Как будет выглядеть эта коалиция и какие самолеты нам поставят наши союзники — это прояснят переговоры»,— заявил дипломат в эфире немецкого телеканала RTL (цитата по «РИА Новости»).

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Поставлен на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. В длину достигает около 16 м, максимальная скорость составляет 2450 км/ч, максимальная бесфорсажная скорость с боевой нагрузкой — 1285 км/ч.

В мае председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против поставок немецких истребителей на Украину. Свою позицию она объяснила дальностью их полета и сложностью обучения пилотов. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также говорил об отсутствии планов поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon. Украина просит у стран Запада 120 истребителей.

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Лаура Кеффер