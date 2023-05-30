Порядка 2,5 тыс. жителей Белгородской области остаются без электричества из-за атак беспилотников

В Шебекинском округе Белгородской области остается без света около 2,5 тыс. человек, сообщил во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, также есть перебои с электроэнергией в Муроме и в Новой Таволжанке.

Господин Гладков заявил, что ночью было совершено несколько налетов беспилотников во время ремонтных работ, из-за чего «энергетики не успели». Он уточнил, что восстановительные работы продолжаются и «прилагаются все усилия, чтобы вернуть электроэнергию в жилые дома».

Губернатор добавил, что один из пострадавших из-за обстрелов со стороны Украины находится в реанимации в тяжелом состоянии и на аппарате ИВЛ. «Получил ожоги верхних дыхательных путей... Если будет необходимость, будем транспортировать дальше в Москву»,— уточнил Вячеслав Гладков.

Вчера, 29 мая, с утра несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. В городе Шебекино было атаковано два промышленных предприятия, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо мужчин, их госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Вечером Шебекинский округ обстреливали больше часа, погиб мужчина.

Подробности — в материале «Ъ» «Шебекино принимает огонь».

Лаура Кеффер