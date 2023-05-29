Орловский губернатор отменил в регионе особый противопожарный режим

В Орловской области с 26 мая отменен особый противопожарный режим. Это следует распоряжения облправительства, которое подписал губернатор Андрей Клычков.

Режим был введен в регионе 19 апреля. Он отменен «в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности».

При этом орловский главк МЧС в начале прошлой недели сообщал о регистрации в некоторых Ливнах, Ливенском, Верховском и Дмитровском районах высшего пятого класса пожарной опасности. «В таких условиях увеличивается вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров. Вследствие высокого класса пожарной опасности, отсутствия осадков, выхода населения на приусадебные участки, выезда людей на природу существует вероятность неконтролируемых палов усохшей травяной растительности, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора. Сохраняется вероятность перехода огня от сжигания сухой растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров», — отмечали в ведомстве.

На прошлой в Курской области продлили, а в Липецкой ввели особый противопожарный режим.

С начала года в Черноземье было зарегистрировано два лесных пожара — сначала в Тамбовской, потом в Белгородской области.

О ситуации с ландшафтными пожарами в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Огонь пошел по траве».

Александр Прытков

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