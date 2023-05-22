Липецкие власти запретили въезд транспорта в леса из-за пожароопасной погоды

В Липецкой области с 20 мая по 9 июня жителям запрещено въезжать на транспорте в леса. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Там уточнили, что при жаркой погоде запрет может быть продлен.

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На дорогах, ведущих в лесные массивы, будут созданы посты. Совместно с правоохранительными органами будут созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса. Также усилится патрулирование территории лесного фонда.

В облправительстве уточнили, что просто гулять по лесу можно, но напомнили, что основная причина лесных пожаров — «человеческая деятельность». «В лесах запрещается разводить огонь, бросать горящие спички и непотушенные окурки, оставлять мусор, особенно стекло, которое при преломлении солнечных лучей способно вызвать возгорание», — добавили там.

По словам губернатора Игоря Артамонова, надо понимать всю серьезность предпринимаемых мер и свою ответственность за соблюдение правил: «Огонь способен нанести колоссальный ущерб не только природе, но и перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки и тогда последствия могут быть более трагичными».

Особый противопожарный режим в Липецкой области действует до 30 июня. В его условиях штрафы за нарушение правил пожарной безопасности составляют на граждан 40–50 тыс. руб., на должностных лиц — от 60–90 тыс., на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн.

По данным Рослехоза, в Черноземье произошло пока два лесных пожара. Первый был зафиксирован в середине апреля в Тамбовской области на 0,4 га, второй — в Белгородской области на 1 га.

О ситуации с ландшафтными пожарами в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Огонь пошел по траве».

Александр Прытков

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