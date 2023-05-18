Второй в 2023 году лесной пожар в Черноземье произошел в Белгородской области

С 1 января по 18 мая 2023 года в регионах Черноземья произошло два лесных пожара. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

К пожару на площади 0,4 га, произошедшему в апреле в Тамбовской области, добавился очаг в 1 га в Белгородской области.

В ночь с 17 на 18 мая возгорание продолжали ликвидировать, утверждают в «Авиалесоохране».

При этом в областном ГУ МЧС утром 18 мая сообщили, что природных пожаров на территории региона не зарегистрировано.

Местные власти о возгорании также не сообщали. Но с начала года сухая растительность и камыш в регионе загорались более 120 раз на площади свыше 6 га. Особый противопожарный режим в Белгородской области ранее был продлен до 31 мая.

Какая ситуация с ландшафтными пожарами сложилась в макрорегионе нынешней весной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин