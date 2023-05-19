В Курской области продлевают запрет на въезд в леса и разведение костров

С 22 мая в Курской области будет продлено действие особого противопожарного режима, введенного в апреле. Об этом сообщили в облправительстве.

В период действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Также ограничивается въезд в леса автомобилей (кроме транспорта «специального назначения»). За нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозят штрафы до 50 тыс. руб., юрлицам — до 1 млн руб.

В 2023 году, по данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), в Курской области пока не произошло ни одного лесного пожара.

Олег Мухин

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