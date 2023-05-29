Наблюдатели от ОБСЕ сочли выборы в Турции конкурентными

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвали президентские выборы в Турции конкурентными. При этом они отметили предвзятое освещение выборного процесса в местных СМИ. Об этом на пресс-конференции заявила глава делегации от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Фара Карими.

«Президентские выборы 28 мая предложили избирателям выбор между настоящими политическими альтернативами. Явка была высокой»,— заявила госпожа Карими (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, кандидаты могли свободно конкурировать. Во втором туре, который состоялся накануне, участвовали действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Итоговые результаты президентских выборов в Турции будут обнародованы не раньше 1 июня.

Наблюдатели при этом отметили предвзятое освещение выборов в местных СМИ. В экспертном сообществе заявляли, что в пользу действующего президента сыграл значительный медиаресурс.

По предварительным результатам, на выборах победил господин Эрдоган. Его перевес над конкурентом составил 4%. Одним из первых с победой Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил президент РФ Владимир Путин, назвавший его «дорогим другом». Первый тур выборов состоялся 14 мая. Национальная валюта — турецкая лира — на фоне новостей о победе действующего президента упала.

Что писали мировые СМИ о результатах выборов президента Турции — в публикации «Ъ».

Мария Федотова