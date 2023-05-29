Лавров: у российских военных есть чем ответить на обучение украинских пилотов F-16

У российских вооруженных сил есть возможность отреагировать на намерения стран Запада обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. Какой может быть эта реакция, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его мнению, Дания и Нидерланды выразили желание помочь с обучением украинских пилотов из «желания понравится гегемону». «Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Кении (цитата по «РИА Новости»).

20 мая в администрации США заявили, что президент Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов F-16. По данным Politico, на отправке истребителей настоял госсекретарь Энтони Блинкен. Bloomberg сообщало, что Нидерланды поставят Украине F-16 по окончании обучения летчиков. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что поставки истребителей не произойдут быстро.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер