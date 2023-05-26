Bloomberg: Нидерланды поставят Киеву F-16 после обучения украинских летчиков

Нидерланды могут направить Украине американские истребители F-16, после того как подготовят украинских летчиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство указывает, что голландское правительство давит на США, чтобы те дали разрешение на поставку самолетов. Действующие соглашения не предусматривают реэкспорт этих машин.

По данным собеседников агентства, Амстердам работает над планами развертывания самолетов на Украине. Подготовка пилотов и необходимой инфраструктуры может занять «много месяцев», несмотря на активность сторон, уточняет Bloomberg.

Агентство информирует, что сейчас на вооружении Нидерландов стоят 42 истребителя F-16. Вооруженные силы эксплуатируют 24 машины (передать их до 2024 года не получится), 10 из оставшихся — фактически проданы американской Draken International, однако их передача отложена по инициативе правительства. Bloomberg предполагает, что Украина может получить как несколько самолетов из числа предназначенных на продажу, так и часть из используемых голландскими ВВС 24 самолетов, но уже в следующем году.

В Министерстве обороны Нидерландов агентству сообщили, что правительство рассмотрит варианты поставок F-16 Киеву позднее. Приоритетом для Амстердама сейчас является подготовка украинских летчиков, добавили в оборонном ведомстве.

Пилоты украинских ВВС приступили к обучению на F-16 в конце мая. Поставки самолетов Вашингтон сейчас обсуждает с европейскими союзниками. 20 мая американская The Washington Post сообщала, что решение о поставках F-16 Киеву продавил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

МИД РФ назвал решение предоставить Украине F-16 «очередным этапом эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на Европейском континенте». В Кремле считают, что появление этих самолетов в арсенале Киева не изменит ситуацию на фронте.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Киев получил пилотный проект».