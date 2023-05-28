На площади Красной Поляны закрашивают роспись питерского каллиграфутуриста Покраса Лампаса

На курорте Красная Поляна на высоте 960 метров закрашивают синей краской каллиграфическую роспись Покраса Лампаса (творческий псевдоним Арсения Пыженкова, петербургского каллиграфа, основателя стиля «каллиграфутуризм»). Информация об этом размещена в соцсети художника.

«Ну, теперь, видимо, гости Красной Поляны будут "кайфовать" от синего пятна»,— говорится в сообщении.

Арт-объект занял пространство 960 кв. м на главной площади Красной Поляны. Работа каллиграфа стала точкой притяжения, ее отлично видно из подъемников канатной дороги.

Роспись представляла собой кольцевую композицию из нескольких кругов с текстом на русском и английском языках. В едином переводе зашифровано сообщение: «Мы создаем новую визуальную культуру». Остальной текст – это сплетение букв и отсылки к мировым культурам и письменностям, «зашифрованное сообщение внешнему миру».

В пресс-службе курорта Красная Поляна «Ъ-Кубань» рассказали, что арт-объект был создан в 2019 году в рамках масштабной кампании по ребрендингу курорта. «Срок жизни уличных арт-объектов, как правило, 3-4 года. Наша площадь в силу уникальности - настоящий художественный долгожитель, но пришло время двигаться дальше. В этом году площадка будет забрендирована под формат фестиваля Gastreet. К лету 2024 года курорт планирует представить новый арт-объект, он будет соответствовать стратегии устойчивого развития, которой мы уделяем большое внимание. Так что приглашаем художников, которые неравнодушны к зеленой повестке, предлагать свои концепции»,— сообщили в компании.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил курорт в отсутствии патриотической символики на День Победы. На ситуацию, по его данным, пожаловались постояльцы отелей «Мариотт» и «Риксос». Они заявили, что якобы администрация курорта запретила отмечать День Победы с целью сохранения «политики нейтралитета», чтобы в отелях могли проживать люди с разными позициями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи «детально разобраться» и выяснить, почему 9 мая, в День Победы, на отдельных курортах отсутствовала патриотическая символика.

Наталья Решетняк

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