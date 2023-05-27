Подоляк: ВСУ начали предварительные операции в рамках наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали предварительные операции по подготовке почвы для наступления. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа»,— заявил он в интервью The Guardian. «Это непрерывный процесс … некоторые из них уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов за линией фронта»,— сообщил господин Подоляк. По его словам, интенсивность нарастает, но это займет довольно длительный период времени.

Советник главы офиса президента Украины считает, что по мере того, как наступление будет набирать обороты, вторжения, подобное тому, что произошло в Белгородской области, будут учащаться.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов тем временем пообещал, что наступление еще не началось, но может начаться «завтра или через неделю».

В Белгородскую область 22 мая вторглись диверсанты. Киев причастность к этому отрицает.

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Мария Федотова