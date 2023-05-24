Захарова о поставках F-16 Украине: Запад не просчитал последствия этого шага

Страны Запада не просчитали последствия поставок ими истребителей F-16 Украине, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, союзники Киева не осознают, чем это могут закончиться «подобные эксперименты».

Госпожа Захарова назвала решение предоставить Украине F-16 «очередным этапом эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на Европейском континенте». «Последствия абсолютно не просчитываемы западными партнерами, я имею в виду еэсовцами. Они идут в этом фарватере американском, видимо, просто не отдавая себе отчет, чем закончатся потом подобные эксперименты»,— сказала она (цитата по ТАСС).

20 мая в администрации США заявили, что американский президент поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов F-16. По данным Politico, на отправке истребителей настоял госсекретарь Энтони Блинкен. Пентагон при этом считает, что поставка F-16 кардинально не изменит хода боевых действий в пользу Украины. Владимир Зеленский признал, что поставки истребителей не произойдут быстро.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер