Мэр Шахтерска сообщил, что из Бахмута и Соледара на территорию ДНР было эвакуировано 4,5 тыс. человек

Из Бахмута (Артемовск) и Соледара в настоящее время эвакуировано около 4,5 тыс. мирных жителей, сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов. Он уточнил, что большую часть эвакуированных разместили в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).

«На данный момент совместно с Соледаром ориентировочно около 4,5 тыс., плюс-минус 100 человек. Это те, кто был эвакуирован из этих двух городов. Небольшая часть из них выехала в РФ, все остальные размещены на территории Донецкой республики. Большая часть ждет возможности возвращения в родные города»,— сказал господин Шатов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что в самом Шахтерске разместили 200 человек.

Александр Шатов уточнил, что власти ДНР планируют внести Бахмут в зону ответственности администрации Шахтерска. «Артемовск, Артемовский район, все ближайшие населенные пункты, а также города Часов Яр, Северск — все будет в зоне ответственности Шахтерска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы городские администрации»,— добавил он.

До начала спецоперации в Соледаре жило 10 490 человек, в Бахмуте — 71 094 человека. Большая часть жителей этих городов была эвакуирована Украиной.

Соледар был взят силами ЧВК «Вагнер» 11 января 2023 года. Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. Первым о взятии Бахмута под контроль России 20 мая заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем о взятии города сообщило Минобороны России. Президент РФ Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в Бахмуте по-прежнему остаются украинские военные. По его словам, Россия не взяла город. Однако он не стал уточнять, на каких позициях находятся украинские войска.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева