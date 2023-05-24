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Коммерсантъ FM
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Житель Белгородской области ранен в результате обстрела села Терезовка

Под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина села Терезовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки мужчина получил ранение нижних конечностей.

«Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается атакам со стороны Украины. Ранее сегодня, 24 мая, в Новой Таволжанке в Шебекинском округе с беспилотника было сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Также за прошедшие сутки беспилотники атаковали Белгород, Белгородский и Борисовский районы, в результате чего поврежден легковой транспорт, частные дома и административные здания.

На этой неделе в Белгородскую область проникли диверсанты. В результате погиб мирный житель, 13 получили ранения, а во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина. После этого губернатор заявил, что у него много вопросов к Министерству обороны.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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