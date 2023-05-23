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Коммерсантъ FM
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Пентагон: Украина не получит истребители F-16 к контрнаступлению

Поставки американских истребителей F-16 на Украину планируются в долгосрочной перспективе, к предстоящему контрнаступлению ВСУ они не нужны. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Поставки F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления»,— сказал господин Райдер на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что, согласно ожиданиям Вашингтона, обучение украинских пилотов управлению F-16 в ближайшие недели или месяцы.

Сегодня, 23 мая, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что тренировки украинских пилотов будут проходить в Европе, недалеко от Украины.

Начиная с зимы 2023 года США последовательно выступали против поставок F-16 на Украину. Так, президент США Джо Байден настаивал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан 21 мая заявил, что истребители будут отправлены, однако США еще не решили, будут ли сами поставлять истребители F-16 Украине или этим займутся европейские союзники Вашингтона.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что на передаче Украине истребителей F-16 настоял госсекретарь Энтони Блинкен. Сегодня, 23 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось «в нескольких странах», включая Польшу.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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