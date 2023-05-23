Путин: Россия пытается закончить войну, которую ведут против нашего народа

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну. Россия, по словам президента, при помощи военной операции пытается закончить войну, которую ведет «враг нашего народа». С такой речью Владимир Путин выступил на церемонии вручения госнаград в Кремле.

«Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства, но от этого они не перестали быть нашими людьми»,— сказал Владимир Путин и добавил, что Россия будет делать все, чтобы защитить их (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также повторил высказывание детского доктора из Донбасса, о том, что в течение девяти лет регион «отражает нападения» на проживающих там людей. «Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну»,— добавил президент.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. По словам российского президента, военная операция направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также на избавление Донбасса «от геноцида» и защиты проживающих там людей.

По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 мая 2023-го на Украине погибло 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения. На территориях ДНР и ЛНР, контролируемых Россией, 705 убитых и 2449 раненых. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на восстановление страны, в том числе ее энергетической инфраструктуры, потребуется более $1 трлн. В Международном валютном фонде считают, что для восстановления может потребоваться $5 млрд ежемесячно.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».