Путин вручил жене Кадырова знак отличия «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин вручил Медни Кадыровой знак отличия «Мать-героиня», сообщила пресс-служба Кремля. Звания жена Рамзана Кадырова была удостоена в ноябре 2022 года. Супруги воспитывают 14 детей.

«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания "Мать-героиня"»,— подчеркнул Владимир Путин.

Наряду с госпожой Кадыровой знак вручили Людмиле Бадмаевой из Бурятии. В ноябре 2022 года сообщалось, что она ждет десятого ребенка.

Президент Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Награды удостаивают россиянок, родивших и воспитавших десять детей. Звание сопровождает денежное вознаграждение 1 млн руб.

Григорий Лейба