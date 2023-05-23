Вице-спикер парламента Грузии заявил, что страна не откажется от прямых авиарейсов с РФ

Грузия не намерена отказываться от прямых авиарейсов с Россией, так как заботится об интересах своих граждан, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Однако он добавил, что стране нужна поддержка Евросоюза (ЕС) и США и получение статуса кандидата в члены ЕС.

«Мы не планируем принимать такое решение (отказываться от прямых рейсов с РФ.— "Ъ"). Что касается наших партнеров — Евросоюза и США, то сейчас Грузии нужна поддержка и получение статуса кандидата в члены ЕС, который страна справедливо заслужила. Грузии это необходимо, чтобы наше сотрудничество и партнерство с Западом перешло на новый уровень»,— уточнил господин Талаквадзе (цитата по «РИА Новости»).

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Первый рейс из Москвы в Грузию выполнила российская авиакомпания «Азимут». В Тбилиси прошли протесты против возобновления авиасообщения между двумя странами. По данным Aviasales, после открытия прямого авиасообщения Грузия стала самым популярным направлением после Турции.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прилетный случай».

Лаура Кеффер