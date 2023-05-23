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Коммерсантъ FM
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Санду: Молдавия выполнит постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда

Молдавия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и намерена выполнять его решения, напомнила президент республики Майя Санду. Так она ответила на вопрос о том, арестуют ли в случае приезда в Молдавию президента России Владимира Путина, чей арест санкционировал МУС.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда»,— сказала госпожа Санду в интервью Euronews Romania.

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран Евросоюза. Юрисдикцию суда не признают Россия, США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. Молдавия ратифицировала статут в 2010 году.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Германия, Армения и Австрия также подтвердили свои обязательства выполнять решения МУС. СКР объявил в розыск выписавших ордер на арест господина Путина судей.

Лаура Кеффер

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