Евросоюз назвал неприемлемым уголовное дело в отношении прокуроров и судей МУС

Евросоюз осуждает решение российских властей инициировать уголовное дело в отношении прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Бореля. Он заверил, что страны ЕС поддерживают МУС как «независимый и беспристрастный суд».

«Любые действия России в отношении МУС и попытки запугать тех, кто участвует в международных расследованиях, связанных с Украиной, политически мотивированы, не обоснованы, несправедливы и неприемлемы»,— говорится в заявлении.

20 марта Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика). Они причастны к решению Досудебной палаты МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за «незаконную депортацию» детей с территорий Украины.

21 мая СКР заочно предъявил обвинение Розарио Сальваторе Айтале и Карину Ахмад Хану. Последний объявлен МВД в розыск. Руководство МУС посчитало решение российского следствия неприемлемым.

Лусине Баласян