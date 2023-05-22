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Коммерсантъ FM
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Торги по аренде российского госимущества перевели в онлайн

Торги по аренде госимущества станут электронными, соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зарегистрировал Минюст. Ранее региональные власти неоднократно просили ФАС рассмотреть возможность перевода «бумажных» торгов в онлайн-режим.

Приказ упрощает процедуру проведения торгов и повышает их доступность для участников. Электронные торги повысят общий уровень цифровизации в России, а власти смогут заключать договоры по наиболее выгодной цене за счет роста количества конкурирующих компаний, что увеличит доходы от сдачи в аренду.

«Документ вводит электронную процедуру торгов на право заключения договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества»,— говорится в сообщении ФАС. С 2017 года были приняты несколько законов, которые перевели в электронный вид закупочные процедуры, сократив количество способов закупок.

Правительство занимается унификацией процедур торгов и переводом их в электронный вид, чтобы обеспечить прозрачность и конкуренцию в секторе (по проведенным в прошлом году торгам удалось повысить начальную цену в среднем на 25%). В Минфине тем временем заявили, что в течение года необходимо провести инвентаризацию всех государственных объектов, в том числе движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, и для каждого определить целевые функции. Если сделать это не получится, активы будут доступны для продажи или аренды.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Госимущество загрузят на маркетплейс».

Мария Федотова

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