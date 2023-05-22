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Коммерсантъ FM
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Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с домами в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке территории региона с беспилотника. На этот раз с БПЛА было сброшено взрывное устройство рядом с частными жилыми домами в Новой Таволжанке в приграничном Шебекинском округе. Пострадавших и разрушений нет. Сам беспилотник упал в 100 метрах от жилых домов.

Ранее сегодня, 22 мая, часть ракеты упала в огород села Антоновка Белгородской области. За прошедшие сутки регион был обстрелян больше 70 раз.

Помимо артиллерийских и минометных обстрелов различные районы Белгородской области подвергаются атакам беспилотников. В пятницу, 19 мая, в областном центре БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома. На прошлой неделе два беспилотника повредили два жилых дома в Белгородском районе. Вчера система ПВО сбила БПЛА в Белгородском районе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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