Губернатор сообщил об очередном обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что с 9 часов утра под обстрелом находится Грайворонский городской округ. О пострадавших не сообщается, однако часть сбитой ПВО ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. На месте работают взрывотехники.

Во время обстрела села Козинка снаряд попал в частный жилой дом, он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другой частный дом, он получил повреждения. В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местной фермы. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия. В селе Замостье снаряд повредил забор частного дома. Никто не пострадал.

С 21 мая Вячеслав Гладков решил публиковать дайджест обстрелов за сутки. Вчера он сообщил, что сутки в 15 населенных пунктов Белгородской области прилетело 113 снарядов. Никто не пострадал, однако житель на границе села Графовка наступил на мину.

Анастасия Ларина