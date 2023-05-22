Замглавы МИД Рябков назвал безответственным одобрение США ударов по Крыму

Россия найдет способ не допустить нанесения Украиной ударов по Крыму, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он считает, что власти США, поддерживающие Киев, своими заявлениями демонстрируют безответственный и эскалационный курс.

Замминистра назвал Крым неотъемлемой частью России. «И попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением,— это очередное подтверждение безответственного, эскалационного курса Вашингтона»,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 21 мая сказал, что США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуострову американским оружием. При этом он отметил, что Вашингтон и страны Запада против использования их вооружений для ударов по России. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов считает, что господин Салливан своими словами «одобрил развязывание ядерной войны».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер