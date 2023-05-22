Вице-премьер Крыма о словах Салливана про удары по полуострову: США одобрили развязывание ядерной войны

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов прокомментировал слова советника американского президента Джейка Салливана о том, что США не выступают против ударов Украины по Крыму. Господин Мурадов считает, что Вашингтон «одобрил развязывание ядерной войны». По его словам, господин Салливан «вообще способен делать простейшие политические вычисления».

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан»,— заявил «РИА Новости» крымский вице-премьер.

Он напомнил, что в Севастополе расположен Черноморский флот. «Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва»,— отметил Георгий Мурадов.

Он убежден, что Россия будет вынуждена ответить на поставки американских боевых самолетов Украине. По его мнению, «обычных вооружений для уничтожения аэродромов переброски натовских самолетов тоже явно недостаточно». «Так что действия России вполне прогнозируемы. Иначе жизненную угрозу для страны не предотвратить. Такая вот железная логика»,— утверждает постпред.

Власти Украины неоднократно говорили, что считают удары по целям в Крыму и Донбассе юридически обоснованными. В США также отмечали, что Вашингтон дает Украине возможность вести боевые действия для захвата территорий, присоединившихся к России с 2014 года, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Посол РФ в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон «от легковесности суждений по Крыму».

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «России устроили Хиросиму».