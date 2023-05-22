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Коммерсантъ FM
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Международная федерация фехтования предоставила нейтральный статус 17 россиянам

Федерация фехтования России (ФФР) получила от Международной федерации фехтования (FIE) второй список спортсменов, которые получили нейтральные статус. В перечень вошли 17 спортсменов и 12 специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе ФФР. Там уточнили, что в итоговый список не попал ни один призер Олимпийских игр в Токио и ни один спортсмен, представляющий общество ЦСКА.

В частности, в перечень не вошли двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая, Яна Егорян, Инна Дериглазова, олимпийские чемпионки Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Ольга Никитина, серебряные призеры Олимпиады в Токио Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации Международного олимпийского комитета. 10 марта 2023-го FIE решила допустить атлетов к турнирам. Аналогичные рекомендации (с рядом оговорок и условий) всем международным спортивным ассоциациям немногим позднее дал МОК. В мае глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские фехтовальщики откажутся от международных турниров из-за ограничений FIE.

О критериях FIE — в материале «Ъ» «Российским саблистам отрубили Олимпиаду».

Лаура Кеффер

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